Polemica in Segunda Division. Come riporta “Calcioweb.eu”, il presidente del Las Palmas, Miguel Angel Ramirez a partire dalla gara del 13 giugno contro il Girona vuole giocare a porte aperte: «I tifosi potranno venire allo stadio per sostenere la propria squadra contro il Girona. Le Isole Canarie sono sicure, possiamo diventare l’unico stadio tra i grandi campionati a poter giocare di nuovo a porte aperte. Rispetteremo tutto ciò che le autorità richiedono e che sarà previsto nel protocollo della Liga», ha dichiarato alla radio ufficiale del club spagnolo.