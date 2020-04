Commovente gesto di solidarietà di una bambina veneta di 8 anni, che ha donato i suoi risparmi alla lotta al Coronavirus. A raccontare l’episodio è stato il governatore Luca Zaia, che ha ricevuto una lettera: “Caro presidente, sono una bambina di 8 anni, vivo a Spresiano con la mia famiglia, poche settimane fa mi sono operata alle tonsille e i medici sono stati bravissimi, e quindi insieme ai miei due fratellini abbiamo deciso di rompere il nostro salvadanaio e di inviare questi soldi per aiutare gli ospedali più in difficoltà”. Zaia ha poi aggiunto che “insieme alla lettera, Giorgia con i suoi due fratelli, Tommaso e Giacomo, mi ha inviato nella busta un disegno di un arcobaleno e 375 euro in contanti. Vi ho letto questa lettera perché fa bene dare belle notizie come questa e sono tantissimi i bambini che mi scrivono”.