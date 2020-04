Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, Pasqua e Pasquetta controlli intensificati da parte della Polizia Stradale di Caltanissetta, per far osservare i divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Potenziati al massimo i servizi di vigilanza e controllo del territorio a cura della sezione e delle unità operative distaccate: sull’autostrada A/19 (nel tratto di competenza compreso tra Buonfornello e Caltanissetta), sulla strada statale 640 Caltanissetta/Agrigento, sulla strada statale 626 Caltanissetta/Gela, sulla strada statale 115 (nel tratto di competenza Licata/Vittoria), sulla strada statale 117Bis (tratto: Gela/Niscemi), e sulle arterie provinciali di maggiore percorrenza. La polizia stradale “nel raccomandare una puntuale e scrupolosa osservanza delle norme, si ricorda ai pedoni e agli automobilisti, che sono previste pesanti sanzioni per i trasgressori”.