La Lega Nazionale Dilettanti attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha annunciato che tutte le gare e gli allenamenti delle squadre dilettantistiche si svolgeranno a porte chiuse fino al 3 aprile. Di seguito il post:

“Emanato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, le disposizioni del Governo sono contenute nel punto C del decreto. Vengono consentiti l’attività dilettantistica e gli allenamenti, purché svolti a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Ciò non vale per i comuni della cosiddetta “zona rossa”, dove le manifestazioni e le attività sono invece sospese. Tutte le misure del nuovo decreto avranno efficacia sino al 3 aprile”.