In Italia scattano le misure per cercare di non far propagare il Coronavirus. La prima pagina dell’edizione odierna di Repubblica è infatti dedicata all’emergenza Coronavirus e alla situazione in Sicilia. L’attuale rete è in grado di gestire un’ottantina di ricoveri, che corrispondono a meno di 200 casi. La Regione punta ad attrezzare al più presto il “ militare” di Palermo e un presidio dismesso a Catania.