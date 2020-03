Il Palermo domenica è atteso dalla sfida in Calabria contro il Corigliano, il match è delicatissimo perchè si tratta dell’ultima gara prima dello scontro diretto contro il Savoia. L’edizione odierna di “Repubblica” fa il punto della situazione sulla sfida a distanza tra le due compagini, i campani domenica saranno impegnati contro il Biancavilla. Lo scontro diretto sicuramente deciderà il campionato, al momento i rosanero sono in vantaggio di 7 punti sulla squadra di Parlato, prima del big match però ci sarà la sosta per il torneo di Viareggio a cui parteciperà anche la Rappresentativa Serie D.

I rosanero scenderanno in campo in Calabria dove affronteranno il Corigliano, la squadra in cui mosse i primi passi da calciatore l’ex tecnico rosa Rino Gattuso. Ai calabresi non è più consentito sbagliare. Dopo aver superato le difficoltà societarie di inizio campionato e un periodo di autogestione legato alle dimissioni di massa della dirigenza, adesso il Corigliano è in piena lotta per non retrocedere. La salvezza diretta dista appena sette punti ma per riuscire nel miracolo occorre vincere soprattutto le gare davanti al proprio pubblico. Proveranno a farlo già domenica contro i rosanero anche se le statistiche sono tutte favorevoli al Palermo di Pergolizzi. Dopo aver liquidato il Nola 4- 0, i rosa sono al momento l’unica squadra del girone imbattuta in trasferta. Vantano il miglior attacco e domenica scenderanno in campo contro la peggior difesa del girone: ben 52 gol subiti finora. Nella gara di andata non ci fu storia: il Palermo dominò l’intera partita vincendo 6-0 al “Barbera”.

Il Savoia invece sarà impegnato in trasferta contro il Biancavilla, con la squadra di Mascara che al momento non ha più nulla da chiedere al campionato, dato che si trova a metà classifica e ha un ottimo margine sulla zona playout. I campani non possono sbagliare, dopo che hanno fallito l’occasione di accorciare sul Palermo a Messina.

Dunque ancora novanta minuti di attesa prima di Savoia-Palermo, la sfida verità per la promozione in serie C.