Clamoroso quanto è successo al termine del match tra Tottenham e Norwich, gara valevole per gli ottavi di finale di F.A Cup. Eric Dier, centrocampista della squadra londinese, è salito sugli spalti del White Art Line a fine partita per aggredire un tifoso degli spurs. A scatenare l’ira del giocatore sarebbero stati gli insulti razzisti rivolti dal supporter verso il compagno di squadra, Gedson Fernandes. L’intervento dello steward ha evitato che la lite degenerasse in peggio. Di seguito il video della follia di Dier: