Come riportato da “TgCom” è guarito dal Coronavirus il bimbo Leo. Lo racconta il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, postando una foto del bimbo del comune nel Milanese guarito dal coronavirus. Leo rappresenta uno dei tanti bimbi positivi al virus che hanno vinto la battaglia in ospedale grazie all’aiuto dei medici o che ancora stanno combattendo; ma per fortuna nessuno è grave.