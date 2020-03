Papa Francesco sarebbe stato sottoposto al tampone per il coronavirus ed è risultato negativo. La notizia è filtrata da Casa Santa Marta anche se al momento la Santa Sede non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Il Pontefice sarebbe stato sottoposto al test dopo la positività di un prelato che alloggiava proprio nell’albergo vaticano dove il Papa vive dall’inizio del pontificato. La notizia del nuovo contagio in Vaticano era trapelata ieri. Coinvolto un monsignore italiano della Segreteria di Stato che ora è ricoverato al Gemelli di Roma. Con lui sono complessivamente cinque i casi confermati di contagio da Covid-19 in Vaticano.