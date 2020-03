Come riportato da “Repubblica.it” Sameh Ayad, fruttivendolo 34enne di origini egiziane, lancia un messaggio solidale verso l’Italia: “Dieci anni fa mi avete accolto e ora voglio dirvi grazie”, si legge su un cartello sistemato alla buona tra mele, ananas e pomodorini. Ayad, infatti ha deciso che per tutta la durata dell’emergenza coronavirus allestirà all’ingresso del suo negozio a Canonica D’Adda, in provincia di Bergamo, un banco pieno di prodotti freschi che i suoi concittadini più bisognosi possono prendere gratuitamente.