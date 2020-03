La quarantena italiana potrebbe durare fino ad agosto. Di rinvio in rinvio limitazioni e restrizioni potrebbero infatti essere prorogate fino al 31 luglio. O almeno così si legge in una prima bozza del nuovo decreto coronavirus che questo pomeriggio dovrebbe arrivare sul tavolo del consiglio dei ministri. Il governo mette le mani avanti rispetto a un’emergenza sanitaria la cui conclusione non è ben definita.

Le misure o soltanto alcune di esse possono essere adottate “per periodi prederminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con la possibilità di modularne l’applicazione, secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”, si legge nel testo che intende dare una cornice più solida, che prevede quindi anche un passaggio parlamentare per la conversione, e fare chiarezza sulla disposizioni finora varate attraverso dpcm firmati dal premier Giuseppe Conte e delibere dei ministeri.