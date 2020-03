Come si nota dal post pubblicato su Facebook da Luigi Di Maio è atterrato ieri l’aereo dalla Cina con a bordo 25 tonnellate di materiale sanitario. Ecco di seguito il post scritto dal ministro degli esteri:

“È atterrato a Malpensa il volo Neos partito ieri dalla Cina 🇨🇳 con a bordo 25 tonnellate di materiale sanitario: circa 1.5 milioni di maschere, 155 ventilatori polmonari, 205.000 guanti di lattice, 1.000 kit diagnostici e altrettante tute protettive.

Massimo impegno della nostra ambasciata in Cina che ha coordinato l’operazione in raccordo con il ministero degli Affari Esteri e la Protezione civile.

Non ci fermeremo fino a quando non arriverà in Italia tutto il materiale necessario”.