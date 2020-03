«In Sicilia la previsione di contaminazioni da Covid-19 si attesta su una forbice tra 4.500 e le 7.000 contagi. Noi per prudenza ci stiamo attestando sul dato massimo,quindi stiamo lavorando a ulteriori 500 posti di terapia intensiva. I rientri in Sicilia? Purtroppo non tutti si sono auto-segnalati. E mi fa rabbia, perché molti contagi che stiamo registrando ora sono causati da chi rientra». Queste le parole dell’assessore alla regionale alla salute, Ruggero Razza, rilasciate ai microfoni di “Storie Italiane” su Rai 1 in merito all’emergenza Coronavirus.