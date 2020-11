Incredibile quanto successo a Torino, dove un uomo positivo al Coronavirus è stato rimandato a casa dall’Ospedale e 72 ore dopo è deceduto appunto per il virus.

Secondo quanto riporta “Larepubblica.it”, adesso sono guai per l’ospedale Mauriziano, infatti la Procura ha aperto un’inchiesta. L’uomo di 46 anni era un immunodepresso che aveva dolori in tutto il corpo, ma non aveva tosse o febbre, per questo viene rimandato a casa. Il giorno dopo torna in ambulanza con la sua famiglia, dopo poche ore il ricovero in Terapia Intensiva e la morte.





La direttrice sanitaria, Carmen Azzolina, ha provato a discolparsi, queste le sue parole: “Non era possibile prevedere un peggioramento così rapido”. ” “In questo momento i parenti, sconvolti per la loro grave perdita, preferiscono mantenere il riserbo e attendere che le indagini facciano il loro corso” è la replica dell’avvocato Stefano Fernando Mimmo che ha presentato per loro l’esposto in procura.