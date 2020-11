«Fu un anno importante perché da Treviso mi sono trovato catapultato a Palermo. Giocavo in Primavera, ma a volte mi allenavo con la Prima Squadra e così ho conosciuto calciatori fortissimi come Cassani, Miccoli, Hernandez e Cavani.

Quell’anno il Palermo fece un campionato pazzesco, finì quinto e si qualificò in Europa League. Non ho debuttato in Serie A, ma allenarsi con questi giocatori già era tanto, anche se poi andavo in Primavera. Cresci in fretta e cominci a vedere il calcio vero».





Queste le parole di Eros Pellegrini, difensore del Catania, rilasciate ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com” in merito al suo passato in rosanero.