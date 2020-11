“Questi lockdown sono per due settimane, anche se per me ci vorrebbe più tempo per appiattire la curva epidemica. Coi dati che abbiamo, che sono perfino superiori rispetto a quelli di febbraio o marzo in termini numerici, non voglio spaventare nessuno, ma probabilmente due settimane sono insufficienti per arrestare la curva e sicuramente lo sono per invertirla.

Com’è successo a Wuhan: quando fai il lockdown ci vuole molto tempo affinché i dati si stabilizzano. Si stabilizzano e poi diminuiscono, normalmente, dopo due mesi.





Dobbiamo valutare di settimana in settimana ma la mia previsione è che durino almeno un mese o un mese mezzo”. L’ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Speranza.