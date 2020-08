Calano i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, nella giornata di oggi i nuovi contagi sono 295. Il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio è di 247.832, per un totale di 6.873.496 tamponi. Gli attualmente positivi sono 12.457. Le vittime legate al Covid-19 sono invece 5: una cifra che porta il totale dei decessi a 35.146. Ieri, le morti erano state 9, mentre il 30 luglio se ne erano registrate 3. I guariti sono in tutto 200.229. I pazienti ricoverati con sintomi sono 705, di cui 43 in terapia intensiva. I cittadini in isolamento domiciliare sono invece 11.709.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

5.995 in Lombardia

1.510 in Emilia Romagna

801 in Piemonte

950 nel Lazio

1.001 in Veneto

392 in Toscana

397 in Campania

213 in Liguria

114 nelle Marche

281 in Sicilia

115 in Abruzzo

107 a Bolzano

129 in Friuli Venezia Giulia

112 in Puglia

97 in Calabria

99 a Trento

39 in Sardegna

24 in Umbria

29 in Molise

50 in Basilicata

12 in Valle d’Aosta