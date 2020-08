Calano ancora i casi di Coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi si registrano +55 casi contro i +77 di ieri. E calano anche i decessi: sono uno nelle ultime 24 ore, rispetto ai +4 registrati ieri. Il totale delle vittime raggiunge quota 16.807 dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 158, ovvero +10 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 9 persone, con un aumento di 2 unità nelle ultime 24 ore. I dati diffusi arrivano a fronte di un incremento di 8.419 tamponi, per un totale di 1.308.507 test eseguiti dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 73.512 unità.