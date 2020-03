Due cittadini di Castellammare del Golfo, nel Trapanese, , sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 Entrambi si trovano in isolamento con la famiglia da alcuni giorni. A dare la notizia è stato il sindaco Nicolò Rizzo. Ecco le sue parole riportate da “Gds.it”: «Le autorità sanitarie da giorni monitorano la famiglia in isolamento e la situazione al momento è sotto controllo. Invito la cittadinanza a mantenere la calma, non farsi prendere dal panico e rispettare le misure di contenimento uscendo il meno possibile da casa. Come sappiamo la diffusione del virus è in crescita e nonostante le misure adottate il contagio è in fase molto avanzata. Invito ancora tutti alla calma assicurando che la situazione è costantemente monitorata».