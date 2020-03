Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Urbano Cairo, presidente del Torino, si è espresso così in merito al futuro del campionato di serie A: «Andare oltre il 30 giugno e arrivare al 30 luglio? Secondo me bene voler salvare campionati e coppe, ma andare troppo avanti con i tempi rischia di essere un problema perché si va ad intaccare la stagione futura. Parliamo del 30 luglio, ma i calciatori devono riposarsi e poi si ha un mese per prepararsi alla prossima stagione che così andrebbe a cominciare ad ottobre. In questo modo sarebbero compromesse due stagioni. Noi non possiamo giocare a tutti i costi mettendo a repentaglio la salute di tutti. Chiudere tutto entro il 30 giugno vorrebbe dire tornare ad allenarsi alla metà di aprile, ma oggi mi sembra difficile».