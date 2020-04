A Palermo c’è chi si prende il sole a Mondello nonostante i divieti e nonostante le sanzioni già comminate. È il caso di un bagnante che per ben tre giorni consecutivi si è recato sulla spiaggia palermitana e per altrettante volte è stato multato per non aver rispettato la quarantena. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, nella giornata di ieri il bagnante era stato sorpreso da un elicottero dei carabinieri, che si era abbassato fino a costringerlo ad allontanarsi dalla spiaggia, mentre oggi è tornato nuovamente a prendere il sole ed è stato fermato da una pattuglia della polizia che lo ha costretto a rivestirsi. Per lui è scattata la terza sanzione.