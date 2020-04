Ieri hanno fatto scalpore le grigliate di Pasqua sui tetti dei palazzi di Palermo. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, sono in corso indagini per identificare i partecipanti, che adesso rischiano sanzioni amministrative per le violazioni alle misure sul contenimento del coronavirus, ma anche segnalazioni al Tribunale dei Minorenni per i bambini tenuti senza i requisiti di sicurezza in una terrazza priva di parapetti, la denuncia penale per i fuochi d’artificio non autorizzati.