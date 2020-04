56 famiglie attualmente residenti in un condominio occupato hanno ricevuto ieri dei pacchi contenenti dei beni di prima necessità. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, questo è quanto accaduto nel centro di Palermo grazie ai volontari Anpas delle LeAli e di Ugess che, in questi giorni di emergenza Coronavirus, stanno raccogliendo generi alimentari presso alcuni supermercati insieme ai City runners di Palermo: l’hanno chiamata “La spesa con il cuore”. “I volontari Anpas sono inoltre impegnati nei servizi con i senza fissa dimora e hanno aperto anche una linea telefonica per chi è solo a casa e non ha nessuno con cui parlare.