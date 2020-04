Attraverso il proprio profilo “Instagram”, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha commentato la possibilità del ritorno in campo paventata dalla FIGC. Ecco il suo messaggio: “Tutti gli sport in questo momento, dal basket, alla pallavolo passando per il rugby, si sono arresi al Coronavirus. Avremo ancora un mese prima di azzerare i contatti. Il calcio è un business e lo sappiamo tutti, soprattutto in Serie C dove i presidenti investono un sacco di soldi senza alcun tipo di ricavo, ma io non sono disposto a prendere il Coronavirus. Sento tanti discorsi che reputo veramente fuori dal mondo. Se entreremo di nuovo in campo e uno dei miei giocatori contrarrà il Coronavirus io farà causa e vorrò essere risarcito e vorrò molti soldi. Se ci saranno tutti i crismi di sicurezza la Ternana sarà pronta a scendere in campo”. In basso il post in questione: