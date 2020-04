Intervenuto ai microfoni della “Bild, Arjen Robben, ex calciatore del Bayern Monaco, ha confessato di aver avuto molto paura per la moglie, risultata positiva al Coronavirus: «La cosa peggiore è che sentiva una forte compressione sul petto, aveva difficoltà a respirare. Non è stata assolutamente una bella sensazione e poi ci sono voluti giorni per riprendersi. Non è che le cose migliorino da un giorno all’altro. Fortunatamente tutto è andato bene, ora è risultata negativa al tampone e sta meglio».