Decisione storica in Messico. Come riporta “Skysport24”, per combattere l’emergenza Coronavirus, la Federazione ha deciso di bloccare promozioni e retrocessioni per le prossime sei stagioni, ovvero fino al Mondiale del 2026. I 18 club della Liga MX, la massima serie, hanno votato all’unanimità questa scelta. Il tutto per evitare che le squadre della Serie B messicana non scompaiano in seguito ai danni economici causati dalla pandemia.