Dopo le polemiche sulle fatture relative alle cremazione dei defunti per Coronavirus, i Comuni della Bergamasca, secondo quanto riporta “Tgcom24”, sui propri canali istituzionali, hanno pubblicato le tariffe, con iva inclusa, applicate dalle città fuori dalla Lombardia che hanno eseguito il servizio, sottolineando che non sono richiesti costi di trasporto effettuati con mezzi militari. L’invito ai cittadini è di segnalare, dunque, eventuali anomalie, ma la polemica politica pare essere scoppiata in ogni caso.