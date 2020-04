Come di consueto, anche nella giornata dl 28 aprile gli amministratori locali della Lombardia divulgheranno il bilancio dei casi di coronavirus registratisi in regione nelle ultime 24 ore. A comunicare i dati questa volta ci sarà direttamente il presidente Attilio Fontana, che verso le ore 18 dovrebbe tenere una conferenza stampa in diretta social.

Il bilancio registrato nella giornata di lunedì 27 aprile ha registrato 590 contagi, 124 decessi e 1.409 guariti/dimessi. mentre secondo i dati preliminari comunicati dalla Protezione Civile poco prima delle 18, i contagi totali in Lombardia di oggi sarebbero 74.348 dall’inizio dell’epidemia.

Assieme alle statistiche generali sono stati riportati i dati dei contagi riferiti alle singole province, con la città metropolitana di Milano che si conferma ancora in testa con i suoi 18.837 casi, con 8.016 casi nella sola metropoli meneghina: seguono Brescia e Bergamo, rispettivamente con 12.691 e 11.196 casi, poi troviamo Cremona con 5.993, Monza con 4.637, Pavia con 4.228, Como con 3.154, Mantova con 3.131, Lodi con 2.947, Varese con 2.568, Lecco con 2.248 e infine Sondrio con 1.141 casi di coronavirus.