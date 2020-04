L’annuncio è arrivato direttamente dal Premier Edouard Philippe che ha presentato in Parlamento il piano della riapertura dell’11 maggio. Queste le sue parole: “La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2010, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere”. Il rigido confinamento della Francia decretato il 17 marzo scorso per contenere il Coronavirus è stata una “tappa necessaria ma se dovesse protrarsi troppo sono possibili effetti deleteri. Un lockdown oltre il necessario avrebbe conseguenze gravissime per la nazione”. Non saranno autorizzati eventi di nessuna natura che possano creare assembramenti di persone. Le mascherine saranno obbligatorie e la ripresa della vita normale sarà graduale.

Il piano per le riaperture dopo il lockdown ha portato alla cessazione di quasi tutte le attività sportive. Né Ligue 1, né Top 14, il massimo campionato di rugby, potranno dunque essere completati. “Gli eventi che riuniscono più di 5000 partecipanti non possono essere tenuti prima di settembre”, ha aggiunto Philippe. Il piano presentato all’Assemblea nazionale, che mira a riaperture progressive al fine di evitare “il rischio di una seconda ondata” di contagi, autorizzerà la ripresa dello sport su base individuale ma non a livello collettivo.