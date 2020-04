Come cambia l’autocertificazione dal 4 maggio, ovvero con l’inizio della Fase 2? È quanto si stanno chiedendo milioni di italiani in queste ore, dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte e la firma del nuovo Dpcm. Al momento, comunque, da Palazzo Chigi non hanno diramato alcuna novità in merito all’autocertificazione, dunque ancora non si sa quando arriverà e cosa presenterà. Certo, alcune novità sono desumibili già dal testo del nuovo Dpcm firmato da Conte. Di sicuro, però, si sa che fino al 4 maggio il modulo resterà quello attualmente a disposizione. Da giorno 4, il primo della fase 2 coronavirus, e per almeno altre due settimane, l’autocertificazione servirà ancora. Come riporta notizie.it, alle tre motivazioni che consentono gli spostamenti (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) se ne aggiungerà infatti una quarta: l’incontro con i congiunti.

Su chi siano, esattamente, questi ultimi c’è, al momento, qualche incertezza, che sarà risolta da una pagina di risposte alle domande più comuni, in arrivo nelle prossime ore. Stando a quanto rilevato da Palazzo Chigi, però, per congiunti si intenderà anche figure come: “Parenti e affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili”. Entrano dunque nella definizione non solo parenti e affini (con “affini” si intendono suoceri, nuore, generi, con cui il legame viene meno in caso di scioglimento del matrimonio), ma anche fidanzamenti e affetti stabili, sebbene non sia ancora chiaro quale sarà il criterio per definirli tali.