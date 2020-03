In Lombardia salgono a 32.346 i casi positivi (ieri erano 30.703), mentre sono 10.026 i ricoverati in ospedale (ieri erano 9.711). I pazienti in terapia intensiva sono 1.236 (ieri il dato era di 1.194). Il totale dei dimessi sale a 7.281. Non si ferma il numero dei decessi che tocca quota 4.474. Sino a ieri erano 4.178: si contano dunque 296 decessi nelle ultime 24 ore. Questi i dati di oggi, mercoledì 25 marzo. Gallera commenta con le seguenti parole, riportate da “fanpage.it”, i dati odierni: «In questi giorni abbiamo fatto uno scalino verso il basso. Il trend è sceso come dicono i numeri rispetto alle scorse settimane e ora siamo su una linea più bassa che resta costante. Si è ridotta la pressione sui pronto soccorso. Quello che stiamo facendo, restando a casa, sta dando risultati. Proseguiamo così. Ringraziamo i medici di Emergency, che coordineranno l’ospedale da campo di Bergamo, e Medici senza frontiere che ci stanno dando una mano significativa in diverse zone della regione. Il problema oggi, non è a chi fare il tampone e a chi no. Perché chi potenzialmente può trasmettere il Covid è un numero potenzialmente alto, per questo la Lombardia considera tutti potenzialmente positivi, motivo per cui tutti coloro che accusano qualche sintomo come un raffreddore, verranno monitorati dai medici di base».

