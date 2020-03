Neur, portiere tedesco del Bayern Monaco, commenta la scelta dei giocatori della prima squadra di ridursi gli stipendi del 20%. Di seguito alcune sue parole rilasciate al “Munchen Merkur”, riportate da “gianlucadimarzio.com”: «Siamo dei calciatori professionisti e siamo un gruppo professionale particolarmente privilegiato. Il Bayern ha circa 1000 dipendenti e molti altri che svolgono compiti importanti nel club. Li vogliamo aiutare come squadra con la nostra rinuncia per offrire sicurezza. Non è stata una decisione difficile. Tutti i giocatori hanno dato parere positivo».