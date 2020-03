I calciatori della prima squadra dell’Union Berlino, compagine di Bundesliga, hanno deciso di rinunciare al proprio stipendio. Come riportato da “TMW”, la conferma arriva da una nota ufficiale del club tedesco, che ha spiegato la scelta da parte dei calciatori. Anche i componenti dello staff e i dipendenti hanno deciso di farsi ridurre il compenso per non gravare sulle casse della società. Di seguito il tweet della società tedesca: