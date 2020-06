Continua a crescere il numero di nuovi positivi in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 687 contagi da Coronavirus secondo il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Salgono così a 193.243 gli infetti in totale, mentre sono 8.954 le persone che sono morte per complicanze legate alla malattia da Sars-CoV-2.