Sono appena state diramate le designazioni arbitrali sul sito ufficiale dell’Aia per le partite di domani in Serie A, valide per la nona giornata di ritorno. Di seguito tutti i fischietti arbitrali che dirigeranno le gare di domani:

MILAN – ROMA Domenica 28/06 h. 17.15

GIACOMELLI

PAGANESSI – VALERIANI

IV: MANGANIELLO

VAR: ORSATO

AVAR: PRETI

NAPOLI – SPAL Domenica 28/06 h. 19.30

PAIRETTO

FIORITO – CALIARI

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

PARMA – INTER Domenica 28/06 h. 21.45

MARESCA

MONDIN – PRENNA

IV: LA PENNA

VAR: GUIDA

AVAR: VIVENZI

SAMPDORIA – BOLOGNA Domenica 28/06 h. 19.30

DOVERI

GIALLATINI – BRESMES

IV: MAGGIONI

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI

SASSUOLO – H- VERONA Domenica 28/06 h. 19.30

GIUA

ALASSIO – DE MEO

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO

UDINESE – ATALANTA Domenica 28/06 h. 19.30

DI BELLO

DI VUOLO – DI IORIO

IV: AURELIANO

VAR: CHIFFI

AVAR: TOLFO