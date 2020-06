Come si legge su “Gds.it” dal 14 settembre tutti a scuola con nuove regole alle quali studenti, famiglie e insegnanti dovranno allinearsi. Le linee guida pubblicate ieri dal Miur, che tengono conto delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per evitare una nuova diffusione del contagio, riguardano anche le assenze per malattia dei ragazzi, dei docenti e degli amministrativi: a casa anche solo in presenza di un raffreddore. Nel testo si legge, “la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale è: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni”.