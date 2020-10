Il progessivo aumento di contagi in Italia ha portato il premier Giuseppe Conte ad emanare un nuovo DPCM che porterà alla chiusura anticipata per molte attività. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Palazzo Chigi riportate dal quotidiano Il Messaggero, le misure allo studio del Governo – che dovrebbero entrare in vigore a partire già nei prossimi giorni – prevedono l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto, chiusura anticipata per tutti i luoghi nei quali possono crearsi assembramenti e limite di spettatori per spettacoli ed eventi sportivi. Una stretta necessaria, molto probabilmente, per evitare l’ulteriore diffusione del virus e i rischi di una nuova quarantena generalizzata.

In particolare queste nuove restrinzioni riguarderanno palestre e centri estetici potrebbero essere costrette a limitare fortemente la presenza di persone all’interno dei locali. Misure analoghe dovrebbero essere prese anche per discoteche, cinema e teatri. Il Governo starebbe infatti studiando nuove modalità di accesso per locali che ospitano spettacoli ed eventi pubblici. Ovviamente, le nuove restrizioni riguarderebbero anche gli stadi e i palazzetti sportivi.