Come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico che regola il cosiddetto “bonus pc”. La misura vuole incentivare la digitalizzazione delle famiglie con un Isee non superiore a 20mila euro.

Come noto il singolo contributo ammonterà ad un massimo di 500 euro. Sarà possibile beneficiarne come sconto sull’acquisto dei dispositivi, ma sarà possibile utilizzarlo per abbassare il prezzo di vendita di abbonamenti ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno un anno e, se previsti, dei relativi servizi di attivazione.

Il bonus coprirà la fornitura dei dispositivi elettronici come il modem, di un tablet o un personal computer che deve essere obbligatoriamente abbinato alla connessione nel pacchetto venduto dall’operatore. Ma attenzione, perché il piano durerà fino ad esaurimento delle risorse (204 milioni) entro l’anno dall’avvio dell’intervento.