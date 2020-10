Intervenuto ai microfoni d “TuttoBari” Sergio Volpi si è espresso in merito al campionato di serie C: «Favorite? Il Bari non deve guardare le altre squadre ma solo in casa propria perchè è costruita per vincere il campionato. Credo comunque che si giocheranno il primo posto le due grandi piazze, cioè galletti e Palermo. Poi ci sono delle possibili outsider come l’Avellino».