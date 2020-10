Come annunciato attraverso un comunicato stampa, il Commissario Straordinario del Comune di Termini Imerese, Antonio Lo Presti, rende nota la notizia riguardante un bimbo di 11 anni risultato positivo al covid:

“Si comunica alla cittadinanza che è stato è stato registrato un nuovo caso di Covid-19; trattasi di un minore di anni 11 in isolamento domiciliare con il genitore. Esprimo profonda preoccupazione per il progressivo diffondersi del virus e raccomando accoratamente il rispetto delle norme precauzionali, il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Mi appello al comune senso di responsabilità per limitare il progressivo aumento di contagi”.