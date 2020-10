Ieri i carabinieri a Carmagnola (Torino), come riporta “Fapage.it” in una nota, hanno proceduto a contestare sanzioni amministrative relative alla normativa anti-Covid a 59 persone che, domenica scorsa, in un ristorante del luogo, hanno partecipato a un pranzo per festeggiare un battesimo.

Anche il titolare dell’esercizio pubblico è stato multato.