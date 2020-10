“In seguito all’esito positivo di un tampone effettuato nella giornata di martedì 20 ottobre al gruppo squadra gialloblù, la U.S. Viterbese 1908 comunica che la gara di Lega Pro contro il Bisceglie prevista per oggi, mercoledì 21 ottobre, allo stadio “Enrico Rocchi” alle ore 18.30, viene spostata alle 20.30, in attesa dell’esito del nuovo ciclo di tamponi effettuati questa mattina”.

Questa la nota ufficiale emessa pochi minuti fa dalla Viterbese.