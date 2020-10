Preoccupa la crescita del contagio in provincia di Palermo come si può vedere in questa mappa. Palermo con 2,18 è poco più alta della media che si attesa su 1,85 positivi ogni mille abitanti.

Preoccupanti i valori di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Cefalà Diana, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Villafrati. Mancano i dati di Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Ustica.





Sul fronte delle misure restrittive, molto probabilmente alcune aree della città entro venerdì potrebbero essere chiuse, la sera soprattutto. Il riferimento è in particolare ad alcune zone della movida finite nel mirino delle autorità. Nulla è stato ancora definito, ma, come riporta “Gds.it”, è un’ipotesi più che concreta e sarà il comitato per l’ordine e la sicurezza a individuare le piazze e le strade in questione, che andrebbero sorvegliate anche con l’ausilio di militari.

Entro venerdì potrebbe arrivare l’ordinanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il provvedimento di certo punterà al distanziamento sociale e a maggiori controlli in alcune aree della città ma anche nelle palestre e nelle piscine. Sarà condiviso con la prefettura e le autorità sanitarie come ha specificato ieri lo stesso prefetto Giuseppe Forlani a conclusione del comitato dell’ordine e sicurezza che si è svolto in videoconferenza a cui hanno preso parte il Comune, l’Asp e le forze dell’ordine, la Regione.