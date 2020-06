“Cari concittadini, desidero rendervi partecipi del fatto che una nostra con cittadina, che dal 14 marzo era risultata positiva al Covid-19, dopo 98 giorni è finalmente risultata negativa per due volte di seguito al test del tampone. Per tutto questo tempo è sempre rimasta asintomatica e in isolamento obbligatorio. Nel rallegrarmi con lei, con la quale in questo lungo periodo di quarantena e di isolamento ci siamo sentiti per telefono diverse volte, desidero comunicare questa bella notizia all’intera comunità”. Zero casi a Cefalù, in alto il comunicato del Sindaco Rosario Lapunzina che ha evidenziato che nella città normanna non ci sono più casi di virus.