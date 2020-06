Resta vivo l’incubo Coronavirus dall’America alla Cina e dall’India all’America Latina. Secondo quanto emerge dai dati della John Hopkins University, i decessi totali negli Usa sono 120.393. La Cina conferma 22 nuovi casi, 13 di trasmissione locale tutti a Pechino, e nove importati o di ritorno. Nella capitale sono 249 i casi di trasmissione locale diagnosticati dall’11 giugno. Ieri le autorità di Pechino hanno confermato che circa 2,3 milioni di abitanti della capitale sono stati sottoposti ai test per il Covid-19 tra il 13 e il 19 giugno. In Germania sono stati confermati altri 503 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre in Russia registrati 7.425 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che fanno salire fino a quasi 600.000, e per la precisione a 599.705, il totale dei casi accertati nel Paese.