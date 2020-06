Secondo quanto riporta “Edizione Caserta”, alcuni residenti dei Palazzi Cirio di Mondragone avrebbero violato la “zona rossa” per sfuggire ai tamponi. Nella serata di ieri, i carabinieri hanno dato avvio ai controlli per identificare i fuggitivi. A lanciare l’allarme gli abitanti che risiedono al confine con il complesso abitativo in questione.