Clamoroso autogol del sindaco di Messina De Luca riportato da “Strettoweb.com”. Il primo cittadino, in un post su Facebook ha spiegato: “Stamattina mia madre mi ha telefonato verso le 7:00 e mi intimato di andare in campagna da lei a prendere otto uova fresche e quattro lattughe appena raccolte. Almeno ho avuto modo di salutare a distanza i miei genitori oltre che a rifornirmi di cibo fresco e genuino. Altro che supermercato! Buongiorno a tutti voi!”. Immediata è stata la reazione indignata dei messinesi che ha reso necessaria una replica dello stesso sindaco: “Informo chi parla e scrive senza sapere: io sono residente e dormo con la mia famiglia a Fiumedinisi (30 km da Messina) dove vivono in campagna i miei genitori che sono contadini e ogni settimana mi riforniscono di prodotti freschi e così evito di comprarli al supermercato. Mi sposto da Messina a Fiumedinisi e viceversa per motivi di lavoro come tutti voi. Spero che ora sia tutto chiaro e che qualche cretino la smetta di strumentalizzare i miei post che se non sono di gradimento può anche evitare di leggerci”. Questa risposta però, pare essere servita a poco: “Quindi lei si è spostato da Messina per andare a prendere le uova, non si trovava già in loco. Ah… le ricordo che lei ha votato alla sezione 130 nel 2018 alla scuola Mazzini. Si può votare fuori dal comune di residenza? Le consiglio di dire stupidate poco alla volta, quando poi diventano troppe si rischia di fare mere figure come in questo caso”- ha scritto un cittadino.