Questa mattina la notizia dell’aggressione di un pensionato ad opera di un medico di base (CLICCA QUI) e adesso arriva anche la reazione del governatore della Puglia Emiliano: «Il danno che questo medico ha provocato al suo paziente è un episodio raccapricciante e inaccettabile e rappresenta esattamente l’opposto rispetto al quotidiano immane sacrificio che i medici pugliesi stanno sostenendo in questo periodo drammatico. L’episodio merita di essere sanzionato con la radiazione dall’Ordine dei Medici, ma non è compito della Regione Puglia provvedere in tal senso. Sicuramente questa persona non merita di continuare a svolgere il ruolo di medico di medicina generale” e quindi ho dato mandato al direttore generale della Asl di revocare immediatamente la convenzione». Per il medico è arrivato il primo provvedimento: è stato sospeso ed è stata avviata la procedura per la revoca definitiva della convenzione con il sistema sanitario nazionale.