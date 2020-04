Un uomo di 42 anni originario della Repubblica Dominicana e residente a Rimini è stato fermato dalla Polizia mentre passeggiava sulla spiaggia. Come riporta “Newsrimini.it”, l’uomo, privo di documenti, ha cominciato a inveire e ad opporre resistenza fisica. Per lui una denuncia per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Oltre alla sanzione per avere violato le disposizioni del decreto anticontagio: 280 euro se pagati entro un mese.