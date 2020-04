Il medico Fabrizio Tencone in un’intervista a ‘TuttoSport’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La serietà di ogni singolo calciatore viene ancor più premiata in questa fase. Ma io confido che in questo periodo tutti stiano cercando di dare il massimo. Alcuni calciatori durante la malattia hanno sofferto di palpitazioni e problemi respiratori, ebbene in questi casi non serve praticamente nulla. Come quando hai una patologia durante la stagione per cui stai fermo una settimana, dieci giorni. Loro recuperano in fretta. Non sono brevi periodi di inattività a creare difficoltà. Su questo non vedo particolari problematiche per atleti professionisti tra i 20 ed i 30 anni. Anche se, guai a fare confusione: un conto è parlare di chi è risultato positivo al virus, è asintomatico e ha trascorso 14 giorni in quarantena. Altra cosa è chi è andato incontro alla malattia nelle sue possibili forme. Nel primo caso non vi sono conseguenze quantomeno stando a quel che risulta finora”.